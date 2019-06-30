Дональд Трамп провів зустріч із Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні та запросив його у Білий дім.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися у демілітаризованій зоні між Південною Кореєю та КНДР.

Під час зустрічі Кім Чен Ин запросив свого американського колегу пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився і заявив, що гордий бути першим президентом США, який побував на території КНДР.

Також Трамп запросив Кім Чен Ина до Вашингтона.

– Я запрошую вас у Білий дім прямо зараз, – сказав Трамп.

Зі свого боку Кім Чен Ин пройшов на південнокорейську територію.

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Раніше Трамп попереджав, що на короткій зустрічі з північнокорейським лідером не будуть обговорюватися серйозні питання.

Нагадаємо, 28 червня на саміті G20 відбулася зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.