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Йшов п’ятий день літа: у Росії випав сніг

У російському місті другий рік поспіль випадає сніг у червні.

Йшов п’ятий день літа: у Росії випав сніг

5 червня у російському Салехарді несподівано розпочався снігопад.

При цьому синоптики не б’ють на сполох і нагадують, що така ж ситуація спостерігалася у регіоні у минулому році.

Експерти пояснюють, що сніг у місті випадає влітку через те, що населений пункт розташований на Полярному колі.

Читайте: Тепло, але зі зливами: прогноз погоди в Україні на червень

Місцеві жителі публікують фото і відео незвичайного явища, а синоптики прогнозують, що сніг швидко зміниться на дощ.

Нагадаємо, у Туреччині знову відкрили лижний курорт після того, як там у травні випав сніг.

Джерело: РИА Новости

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