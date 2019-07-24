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Факти / Світ / Росія

КНДР затримала російське судно з 17 моряками

Прикордонники КНДР затримали російське риболовецьке судно Сянхайлінь-8.

КНДР затримала російське судно з 17 моряками

У ніч з 16 на 17 липня північнокорейські прикордонники захопили російське риболовецьке судно Сянхайлінь-8.

Про це 23 липня повідомив директор компанії Північно-Східна рибальська компанія Віктор Седлер.

За його словами, на судні був екіпаж із 17 осіб, з них 15 – росіяни, двоє – громадяни Південної Кореї. Двох останніх, капітана та його помічника поселили у готелі, решту тримають у каютах і не дозволяють виходити на палубу.

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Судно затримали майже за 85 км від берега, звинувативши російський екіпаж у порушенні зони військової охорони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином між Південною Кореєю та КНДР.

Джерело: РБК

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