Пограничники КНДР задержали российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8.

В ночь с 16 на 17 июля северокорейские пограничники захватили российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8.

Об этом 23 июля сообщил директор компании Виктор Седлер Северо-Восточная рыболовная компанія.

По его словам, на судне был экипаж из 17 человек, из них 15 – россияне, двое – граждане Южной Кореи. Двух последних, капитана и его помощника, поселили в гостиницу, остальных держат в каютах и не разрешают выходить на палубу.

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Судно задержали почти в 85 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны военного охранения.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном между Южной Кореей и КНДР.

Источник: РБК