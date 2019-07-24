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Факты / Мир / Россия

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

Пограничники КНДР задержали российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8.

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

В ночь с 16 на 17 июля северокорейские пограничники захватили российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8.

Об этом 23 июля сообщил директор компании Виктор Седлер Северо-Восточная рыболовная компанія.

По его словам, на судне был экипаж из 17 человек, из них 15 – россияне, двое – граждане Южной Кореи. Двух последних, капитана и его помощника, поселили в гостиницу, остальных держат в каютах и не разрешают выходить на палубу.

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Судно задержали почти в 85 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны военного охранения.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном между Южной Кореей и КНДР.

Источник: РБК

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