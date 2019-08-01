Перше видання Гаррі Поттера продали на аукціоні за $34 тис.
Перше видання книги британської письменниці Джоан Роулінг Гаррі Поттер і філософський камінь продали на аукціоні за $34,5 тис.
Саме ця книга видала у 1997 році і тоді її ціна становила $1,20.
Примірник лежав у шафі близько 20 років, власниця просто захотіла зробити ремонту, тому вирішила розпродати деякі книги зі своєї бібліотеки.
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Перше видання Гаррі Поттера виявилося найціннішим і власниця зірвала куш.
Продане видання містить дві редакційні помилки, які згодом виправили.
Нагадаємо, Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.
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