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Перше видання Гаррі Поттера продали з молотка за $34 тис

Перше видання Гаррі Поттера продали на аукціоні за $34 тис.

Перше видання Гаррі Поттера продали з молотка за $34 тис

Перше видання книги британської письменниці Джоан Роулінг Гаррі Поттер і філософський камінь продали на аукціоні за $34,5 тис. 

Саме ця книга видала у 1997 році і тоді її ціна становила $1,20.

Примірник лежав у шафі близько 20 років, власниця просто захотіла зробити ремонту, тому вирішила розпродати деякі книги зі своєї бібліотеки.

Читайте: Джоан Роулінг розкрила таємницю Гаррі Поттера

Перше видання Гаррі Поттера виявилося найціннішим і власниця зірвала куш.

Продане видання містить дві редакційні помилки, які згодом виправили.

Нагадаємо, Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

Джерело: CNN

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