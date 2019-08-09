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У Великій Британії масово відключили електрику

Значна частина Великої Британії залишилася без електрики через збій в роботі національної енергосистеми країни.

У Великій Британії масово відключили електрику

У частині Лондона та південно-східних районах Великої Британії жителі залишилися без світла.

У Лондоні виникли проблеми в роботі світлофорів. Розклад руху поїздів порушений.

Компанія-оператор UK Power Network зазначила, що причиною став збій в роботі. У компанії повідомляють, що подачу електроенергії відновили вже за годину.

Але жителі пишуть, що досі залишаються без світла. Так, мешканець Оксфорда каже, що електрики немає вже дві години.

Жителі південно-східної частини також пишуть про відсутність світла досі.

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До слова, раптове відключення електроенергії  у Києві та області у 2016 році було наслідком DoS-атаки на енергетичні компанії.

Фото: Dreamstime

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