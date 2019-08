У частині Лондона та південно-східних районах Великої Британії жителі залишилися без світла.

У Лондоні виникли проблеми в роботі світлофорів. Розклад руху поїздів порушений.

Компанія-оператор UK Power Network зазначила, що причиною став збій в роботі. У компанії повідомляють, що подачу електроенергії відновили вже за годину.

Але жителі пишуть, що досі залишаються без світла. Так, мешканець Оксфорда каже, що електрики немає вже дві години.

Жителі південно-східної частини також пишуть про відсутність світла досі.

Update on the #powercut affecting parts of #London & #SouthEast. This is due to an issue on the national transmission network which has impacted our customers. we believe all supplies have been restored.

— UK Power Networks (@UKPowerNetworks) 9 августа 2019 г.