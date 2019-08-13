PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Протести у Гонконзі: аеропорт відновив роботу, але скасували понад 200 рейсів

Аеропорт Гонконгу відновив роботу після масових протестів, але скасував велику кількість рейсів.

Протести у Гонконзі: аеропорт відновив роботу, але скасували понад 200 рейсів

Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу. Зараз він знову відкрив свої двері, проте більше 200 авіарейсів довелося скасувати.

Аеропорт також додатково скасував 14 рейсів, призначених на 13 і 14 серпня.

Керівництво аеропорту може ухвалити рішення про скасування більшої кількості рейсів.

Читайте: Протести у Гонконзі: мітингувальники влаштували транспортний колапс

У зв’язку з протестами у Гонконзі в понеділок, 12 серпня, довелося скасувати всі авіарейси, оскільки учасники акції заважали нормальному проведенню операцій.

Оновлена ​​інформація про розклад рейсів публікуватиметься на сайті аеропорту.

Нагадаємо, під час протестів у Гонконзі правоохоронці заарештували 149 осіб.

Джерело: China Daily

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Протести у Гонконзі: після нападу поліція застосувала сльозогінний газ
Барикади з візків: протестувальники в аеропорту Гонконгу готуються до сутичок
Протести у Гонконзі: правоохоронці заарештували 149 мітингувальників
Скасовані усі авіарейси, поліція ловить протестувальників: мітинги у Гонконзі
Барикади на дорогах і скасовані рейси. Гонконг паралізований через страйк
У Гонконзі проти демонстрантів застосували сльозогінний газ
Протести у Гонконзі: мітингувальники влаштували транспортний колапс
Натхненні Євромайданом: у Гонконзі мітингувальники беруть приклад з України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка