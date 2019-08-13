Аеропорт Гонконгу відновив роботу після масових протестів, але скасував велику кількість рейсів.
Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу. Зараз він знову відкрив свої двері, проте більше 200 авіарейсів довелося скасувати.
Аеропорт також додатково скасував 14 рейсів, призначених на 13 і 14 серпня.
Керівництво аеропорту може ухвалити рішення про скасування більшої кількості рейсів.
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У зв’язку з протестами у Гонконзі в понеділок, 12 серпня, довелося скасувати всі авіарейси, оскільки учасники акції заважали нормальному проведенню операцій.
Оновлена інформація про розклад рейсів публікуватиметься на сайті аеропорту.
Нагадаємо, під час протестів у Гонконзі правоохоронці заарештували 149 осіб.
Джерело: China Daily