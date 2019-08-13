У разі так званого жорсткого Brexit США підтримають Велику Британію.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати підтримають Велику Британію, якщо країна вирішить провести вихід з ЄС без угоди.

– Якщо таке рішення британського керівництва, ми його підтримаємо, ось що я намагаюся донести. Ми з вами, – сказав Болтон.

Він додав, що президент США Дональд Трамп хотів би побачити успішний Brexit 31 жовтня 2019 року.

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Сполучені Штати також допоможуть у пом’якшенні виходу з ЄС та укладуть угоду про вільну торгівлю з Великою Британією.

Більш складні питання планують вирішувати пізніше.

До слова, Велика Британія збирається провести Brexit незалежно від того, чи буде угода з Євросоюзом.

Джерело: Irish Times