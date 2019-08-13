PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

США готові підтримати Brexit без угоди з ЄС

У разі так званого жорсткого Brexit США підтримають Велику Британію.

Brexit

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати підтримають Велику Британію, якщо країна вирішить провести вихід з ЄС без угоди.

– Якщо таке рішення британського керівництва, ми його підтримаємо, ось що я намагаюся донести. Ми з вами, – сказав Болтон.

Він додав, що президент США Дональд Трамп хотів би побачити успішний Brexit 31 жовтня 2019 року.

Читайте: Зеленський вперше поговорив телефоном з прем’єром Великої Британії Джонсоном

Сполучені Штати також допоможуть у пом’якшенні виходу з ЄС та укладуть угоду про вільну торгівлю з Великою Британією.

Більш складні питання планують вирішувати пізніше.

До слова, Велика Британія збирається провести Brexit незалежно від того, чи буде угода з Євросоюзом.

Джерело: Irish Times

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Адміністрація Трампа ускладнює процес отримання грін-карти
США зробили висновки – Трамп про вибух під Архангельськом
Запасаються їжею в очікуванні Brexit: британці масово скуповують продукти
П’ятеро дітей загинули під час пожежі у дитячому садку в США
Стрілянина в Ель-Пасо: мережа магазинів Walmart отримує погрози про напади
Українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії
Мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері
У Великій Британії масово відключили електрику
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка