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День державного прапора: у США підняли український стяг

На території посольства України у Вашингтоні для відзначення Дня Державного прапора підняли синьо-жовтий стяг.

День державного прапора: у США підняли український стяг

У Вашингтоні у посольстві України в США урочисто підняли синьо-жовтий стяг та заспівали гімн України.

Про це йдеться у повідомленні українського диппредставництва у США.

Читайте: День прапора України: 10 цікавих фактів про прапор

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців у День державного прапора вивісити з вікон жовто-блакитні прапори.

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