Пілоти British Airways опівночі 9 вересня розпочали дводенний страйк. Через це авіакомпанія скасувала понад 1,5 тис. рейсів.
Страйк пілотів British Airways триватиме 48 годин – 9 та 10 вересня.
Адміністрація авіакомпанії назвала цю акцію найбільшою за свою 100-річну історію.
Збитки оцінюються у $80 млн.
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Від стайку також постраждали близько 280 тис. пасажирів. Їм пропонують повне повернення коштів за придбані квитки або перенесення рейсів на інші дати.
До слова, у лютому в Бельгії відбувся загальнонаціональний страйк працівників авіації.
Джерело: British Airways
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