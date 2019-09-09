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Факти / Світ

Страйк пілотів British Airways – скасовано 1,5 тис. авіарейсів

Пілоти British Airways опівночі 9 вересня розпочали дводенний страйк. Через це авіакомпанія скасувала понад 1,5 тис. рейсів.

British Airways

Страйк пілотів British Airways триватиме 48 годин – 9 та 10 вересня.

Адміністрація авіакомпанії назвала цю акцію найбільшою за свою 100-річну історію.

Збитки оцінюються у $80 млн.

ЧитайтеЗдорожчання пального: страйки у Франції, Бельгії та Нідерландах

Від стайку також постраждали близько 280 тис. пасажирів. Їм пропонують   повне повернення коштів за придбані квитки або перенесення рейсів на інші дати.

До слова,  у лютому в Бельгії відбувся загальнонаціональний страйк працівників авіації.

Джерело: British Airways

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