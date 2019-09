З якої причини USNS Yuma прибув у Чорне море цього разу, поки невідомо. Раніше його помітили у територіальних водах України 28 червня, коли доставляли техніку на військові навчання Sea Breaze-2019.

Високошвидкісне транспортне судно USNS Yuma призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGupic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ

— Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019