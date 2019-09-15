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Факти / Світ

У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала

У Чорне море зайшло експедиційне судно USNS Yuma Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала

З якої причини USNS Yuma прибув у Чорне море цього разу, поки невідомо. Раніше його помітили у територіальних водах України 28 червня, коли доставляли техніку на військові навчання Sea Breaze-2019.

Високошвидкісне транспортне судно USNS Yuma призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Читайте: Sea Breeze 2019: у НАТО назвали мету навчань у Чорному морі

У свою чергу росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ відстежує швидкохідне військово-транспортне судно Yuma ВМС США, яке увійшло в акваторію Чорного моря.

– Призначеними черговими силами і засобами Чорноморського флоту здійснюється безперервне спостереження за американським судном, – йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що есмінець ВМС США прямує до Одеси для участі у навчаннях Sea Breeze 2019.

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