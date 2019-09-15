У Чорне море зайшло експедиційне судно USNS Yuma Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

З якої причини USNS Yuma прибув у Чорне море цього разу, поки невідомо. Раніше його помітили у територіальних водах України 28 червня, коли доставляли техніку на військові навчання Sea Breaze-2019.

Високошвидкісне транспортне судно USNS Yuma призначене для перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGupic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019

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У свою чергу росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ відстежує швидкохідне військово-транспортне судно Yuma ВМС США, яке увійшло в акваторію Чорного моря.

– Призначеними черговими силами і засобами Чорноморського флоту здійснюється безперервне спостереження за американським судном, – йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що есмінець ВМС США прямує до Одеси для участі у навчаннях Sea Breeze 2019.