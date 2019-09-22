У французькому Парижі затримали 163 осіб, які вийшли на акцію протесту жовтих жилетів.
21 вересня в Парижі знову пройшла акція так званих жовтих жилетів, які протестують проти підвищення цін на паливо.
Французькі поліцейські затримали 163 осіб, які брали участь в акції протесту.
Крім того, правоохоронці оштрафували 395 протестувальників.
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У порівнянні з серединою 21 вересня, кількість оштрафованих і заарештованих учасників акції зросла в 2,5 рази.
Нагадаємо, протести жовтих жилетів у Франції поновилися на початку вересня.
Джерело: Prefecture de Police
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