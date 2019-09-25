Представники адміністрації Дональда Трампа намагалися перешкодити йому зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Адміністрація президента США побоюється, що Дональд Трамп хоче провести зустріч з Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про Джо Байдена.

– Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була сфокусована на відносинах Україна-США, – сказав один з колишніх чиновників.

Натомість чиновники Білого дому спростували ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях РНБО такі побоювання не піднімалися і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію.

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Представник Білого дому не прокоментував запитання журналістів стосовно цієї теми.

Нагадаємо, спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови.