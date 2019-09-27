Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Володимир Зеленський подякував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу за гуманітарну підтримку українців, які постраждали від російської агресії.
Президент закликав Організацію Об’єднаних Націй активно моніторити порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Він запросив американського колегу відвідати Україну, на що Трамп пообіцяв постаратися це зробити.
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