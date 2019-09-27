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Факти / Світ

Зеленський обговорив гуманітарну підтримку України з генсеком ООН

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

зеленський генсек оон

Володимир Зеленський подякував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу за гуманітарну підтримку українців, які постраждали від російської агресії.

Президент закликав Організацію Об’єднаних Націй активно моніторити порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте: Донбас, стенограма і запрошення: про що говорили Зеленський і Трамп у Нью-Йорку

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Він запросив американського колегу відвідати Україну, на що Трамп пообіцяв постаратися це зробити.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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