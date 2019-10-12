У Гонконзі під час протестів мітингарі підпалили вхід на одну зі станцій метро.

У Гонконзі пройшла масштабна акція проти уряду, внаслідок чого демонстранти підпалили вхід на одну із станцій метро.

Під час мітингу були зафіксовані поодинокі сутички. Зокрема, протестувальники підпалили вхід на одну із станцій метро, а також звели вуличні барикади.

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Правоохоронці закликали мітингарів припинити нелегальні дії.

Нагадаємо, Гонконг сколихнули акції протесту через проект закону, який передбачає можливість екстрадиції підозрюваних та ув’язнених в Китай.

4 вересня уряд Гонконгу ухвалив рішення про відкликання законопроекту про екстрадицію. Однак учасники акцій назвали низку своїх вимог, зокрема випустити заарештованих за протести громадян та створити систему загальних виборів.

6 жовтня демонстранти знову вийшли на протести через заборону адміністрації на носіння масок.