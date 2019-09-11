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У Барселоні понад півмільйона людей мітингують за незалежність Каталонії

Понад 600 тис. людей, які підтримують відділення Каталонії від Іспанії, зібралися на мітинг в Барселоні у Національний день автономії.

У Барселоні понад півмільйона людей мітингують за незалежність Каталонії

Кількість мітингувальників значно знизилася порівняно з минулим роком, тоді взяли участь близько мільйона осіб.

Учасники мітингу одягнули футболки на підтримку незалежності Каталонії, деякі люди несли прапори із закликами до незалежності.

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Національний день Каталонії відзначають у регіоні на честь річниці закінчення облоги Барселони 1714 року королівськими військами, після якої Каталонія позбулася автономії.

З 2012 року в цей день в Барселоні проводяться мітинги в підтримку незалежності регіону.

До слова, 26 серпня правоохоронці вперше застосували зброю проти протестувальників у Гонконзі.

Джерело: AFP

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