Австралійський авіаперевізник Qantas здійснив найдовший переліт без зупинок від Нью-Йорка до Сіднея, що тривав 19 год 16 хв.
Найдовший пасажирський переліт в історії здійснив літак авіакомпанії Qantas — рейс Нью-Йорк – Сідней тривав 19 год. і 16 хв.
Під час польоту збирали дані пасажирів і пілотів, аби знайти оптимальний баланс між роботою і відпочинком для екіпажу.
На борту Boeing 787-9 перебували 49 людей.
На постійній основі такі тривалі рейси хочуть запустити через 3-4 роки. Наступного місяця компанія планує протестувати безпосадочний рейс із Лондона до Сіднея.
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Австралійська авіакомпанія здійснила найдовший переліт в історії / 2 фотографии
Нагадаємо, у Пекіні відкрили новий міжнародний аеропорт Дасін, який називають найбільшим у світі.
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