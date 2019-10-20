Австралійський авіаперевізник Qantas здійснив найдовший переліт без зупинок від Нью-Йорка до Сіднея, що тривав 19 год 16 хв.

Найдовший пасажирський переліт в історії здійснив літак авіакомпанії Qantas — рейс Нью-Йорк – Сідней тривав 19 год. і 16 хв.

Під час польоту збирали дані пасажирів і пілотів, аби знайти оптимальний баланс між роботою і відпочинком для екіпажу.

На борту Boeing 787-9 перебували 49 людей.

На постійній основі такі тривалі рейси хочуть запустити через 3-4 роки. Наступного місяця компанія планує протестувати безпосадочний рейс із Лондона до Сіднея.

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Австралійська авіакомпанія здійснила найдовший переліт в історії / 2 фотографии

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