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Пєсков: Підготовка нормандського саміту наразі неможлива

У Кремлі вважають, що наразі підготовка нормандського саміту не є можливою.

Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція однієї зі сторін нормандського формату постійно змінюється.

І через це нібито виникають проблеми з проведенням підготовки до зазначеного саміту.

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– Це затягує ситуацію і забирає такий цінний час. Наразі підготовка вестися не може, оскільки змінюється запитна позиція однієї зі сторін, – сказав Пєсков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн нормандського формату можуть провести у листопаді 2019 року.

Джерело: РБК

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