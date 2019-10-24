Акції американської компанії Tesla виросли на 21% після публікації фінансової звітності за три квартали 2019 року.

За результатами третього кварталу Tesla отримала $6,3 млрд доходів.

Такий показник став несподівано високим для інвесторів, тому після оголошення фінансових показників, акції Tesla підскочили на 300 доларів за одну акції. Це сталося вперше з березня 2019 року.

Читайте: Tesla побила власний рекорд і перевищила очікування Ілона Маска

У компанії зазначають, що скоротили свої видатки на виробництво машин на 16%.

Також у третьому кварталі Tesla встановила рекорд з кількості продажів електромобілів.

Як повідомлялося, швидкісні зарядні станції для електрокарів Tesla можуть з’явитися в Україні до 2020 року.