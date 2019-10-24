Акції американської компанії Tesla виросли на 21% після публікації фінансової звітності за три квартали 2019 року.
За результатами третього кварталу Tesla отримала $6,3 млрд доходів.
Такий показник став несподівано високим для інвесторів, тому після оголошення фінансових показників, акції Tesla підскочили на 300 доларів за одну акції. Це сталося вперше з березня 2019 року.
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У компанії зазначають, що скоротили свої видатки на виробництво машин на 16%.
Також у третьому кварталі Tesla встановила рекорд з кількості продажів електромобілів.
Як повідомлялося, швидкісні зарядні станції для електрокарів Tesla можуть з’явитися в Україні до 2020 року.
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