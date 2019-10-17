На Черкащині чоловік отруївся мухоморами, якими лікувався за порадами народної медицини.

У селі Чорнявка Черкаської області чоловік отруївся мухоморами. Він вірив у народну медицину і їв отруйні гриби, щоб вилікуватися від хвороби.

Чоловік був доставлений в Черкаську центральну районну лікарню з очевидними симптомами отруєння – загальна слабкість, нудота, блювота і запаморочення.

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Стан чоловіка оцінювався як середньої тяжкості. Коли йому стало краще, він самовільно припинив лікування в стаціонарі.

Фахівці обласного лабораторного центру поспілкувалися з рідними чоловіка щодо неприпустимості самолікування сирими мухоморами.

До слова, нещодавно у Черкасах сталося масове отруєння хімікатами. У лікарні опинилося семеро людей після того, як в їхньому будинку провели інсектиційні роботи.

Джерело: Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України