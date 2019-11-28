У Техасі (США) прогриміло два вибухи на хімічному заводі в американському місті Порт-Нечес в окрузі Джефферсон. Пожежу досі не погасили,відомо про трьох постраждалих.

У місті Порт-Нечес (штат Техас) влада оголосила евакуацію людей з прилеглих міст, що розташовані в радіусі чотирьох миль (приблизно 6,4 км) від місця вибуху.

Це як мінімум 60 тис. осіб, котрі проживають в чотирьох містах або приїхали провідати своїх родичів напередодні Дня подяки.

Після першого вибуху співробітників хімзаводу евакуювали, а пожежники 12 годин боролися з вогнем, після чого прогримів ще один вибух.

Наразі відомо про трьох постраждалих.

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Поки немає інформації про те, що саме вибухнуло і чому прогримів вибух. Пожежу досі не ліквідовано.

Нагадаємо, у Бангладеш через вибух газопроводу загинули семеро людей, ще 25 були поранені.