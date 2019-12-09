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Факти / Україна

Хто поїхав на нормандський саміт від України: склад делегації

Україну на саміті у нормандському форматі представлятиме президент Володимир Зеленський та ще 13 офіційних осіб.

нормандський саміт

На нормандську зустріч у Парижі приїхала офіційна делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

У її складі – 13 чиновників:

Читайте: Зустріч нормандської четвірки онлайн

  1. Андрій Богдан – голова Офісу президента;
  2. Кирило Тимошенко – заступник голови Офісу президента;
  3. Юрій Костюк – заступник голови ОП;
  4. Ігор Жовква – заступник керівника Офісу президента;
  5. Сергій Шефір – перший помічник президента;
  6. Андрій Єрмак – помічник президента;
  7. Руслан Демченко – радник президента;
  8. Вадим Пристайко – глава МЗС;
  9. Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
  10. Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля;
  11. Юрій Вітренко – виконавчий директор Нафтогазу;
  12. Іван Баканов – голова СБУ;
  13. Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних сил України.

Зустріч нормандської четвірки

Результати

До речі, після переговорів у нормандському форматі відбудеться зустріч Зеленського і Путіна, на якій повинні бути присутніми виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і глава Газпрому Олексій Міллер.

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