Україну на саміті у нормандському форматі представлятиме президент Володимир Зеленський та ще 13 офіційних осіб.

На нормандську зустріч у Парижі приїхала офіційна делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

У її складі – 13 чиновників:

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Андрій Богдан – голова Офісу президента; Кирило Тимошенко – заступник голови Офісу президента; Юрій Костюк – заступник голови ОП; Ігор Жовква – заступник керівника Офісу президента; Сергій Шефір – перший помічник президента; Андрій Єрмак – помічник президента; Руслан Демченко – радник президента; Вадим Пристайко – глава МЗС; Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ; Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля; Юрій Вітренко – виконавчий директор Нафтогазу; Іван Баканов – голова СБУ; Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних сил України.

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До речі, після переговорів у нормандському форматі відбудеться зустріч Зеленського і Путіна, на якій повинні бути присутніми виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і глава Газпрому Олексій Міллер.