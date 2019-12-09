Україну на саміті у нормандському форматі представлятиме президент Володимир Зеленський та ще 13 офіційних осіб.
На нормандську зустріч у Парижі приїхала офіційна делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
У її складі – 13 чиновників:
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- Андрій Богдан – голова Офісу президента;
- Кирило Тимошенко – заступник голови Офісу президента;
- Юрій Костюк – заступник голови ОП;
- Ігор Жовква – заступник керівника Офісу президента;
- Сергій Шефір – перший помічник президента;
- Андрій Єрмак – помічник президента;
- Руслан Демченко – радник президента;
- Вадим Пристайко – глава МЗС;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля;
- Юрій Вітренко – виконавчий директор Нафтогазу;
- Іван Баканов – голова СБУ;
- Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних сил України.
Зустріч нормандської четвірки
До речі, після переговорів у нормандському форматі відбудеться зустріч Зеленського і Путіна, на якій повинні бути присутніми виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко і глава Газпрому Олексій Міллер.