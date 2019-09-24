Під час саміту Генасамблеї ООН 16-річна активістка Ґрета Тунберґ назвала багатьох світових лідерів зрадниками. Факти ICTV зібрали найважливіше про дівчинку-активістку зі Швеції.

Ґрета Тунберґ стала відомою у 2018 році, коли вирішила з 20 серпня до 9 вересня не відвідувати школу (до загальних виборів у Швеції).

Тоді в країні спостерігалася аномальна спека, яка призвела до масштабних лісових пожеж. Своїм протестом Тунберґ намагалася привернути увагу до зазначеної проблеми.

Під час навчальних годин дівчина сиділа під парламентом Швеції і вимагала, щоб уряд дотримувався Паризької угоди і зменшив викиди вуглецю.

Після проведення загальних виборів Тунберґ проводила свій страйк кожної п’ятниці, завдяки чому зародився рух Fridays For Future (П’ятниці за майбутнє), в якому взяли участь близько 20 тис. учнів у 270 містах світу.

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З того часу вона брала участь у багатьох європейських демонстраціях, які закликали звернути увагу на проблеми клімату, а також виступала на різноманітних конференціях і самітах.

У 2018 році журнал Time вніс Ґрету до 25 найвпливовіших підлітків світу, а в 2019 році кілька депутатів шведської партії номінували її на Нобелівську премію миру.

Відомо, що дівчина страждає синдромом Аспергера, селективним мутизмом та обсесивно-компульсивним розладом.

Серед її вимог – зменшення споживання електроенергії певними країнами і заміна атомних електростанцій на газові.

Вона також стала об’єктом багатьох мемів, особливо після саміту Генеральної асамблеї ООН.







Ґрета Тунберґ: що відомо про дівчинку-активістку зі Швеції / 2 фотографии

Нагадаємо, під час саміту Генасамблеї ООН Ґрета Тунберґ заявила, що своїми пустими обіцянками лідери багатьох країн вкрали її дитинство.

Фото: 9GAG