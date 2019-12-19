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Факти / Світ / Росія

У Москві розстріляли співробітників ФСБ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Москві невідомий відкрив стрілянину з автомата біля будівлі ФСБ, внаслідок чого загинув співробітник служби. Підозрюваний у стрільбі нейтралізований.

У Москві розстріляли співробітників ФСБ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

На Луб’янці в Москві невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова. Внаслідок події загинув співробітник служби. Двоє співробітників ФСБ отримали важкі поранення.

Читайте: Стрілянина в лікарні Острави у Чехії: 6 загиблих, нападник вчинив самогубство

Підозрюваний у стрільбі нейтралізований. Його особа встановлюється.

Силовики знайшли гранату та рюкзак на місці стрілянини на Луб’янці.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок стрілянини на авіабазі ВМС США у Флориді загинули чотири людини, включно зі стрілком, ще вісьмох госпіталізовано з пораненнями.

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