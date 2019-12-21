Підрядник Газпрому зупинив будівництво Північного потоку-2

Швейцарська компанія Allseas, яка є підрядником Газпрому, зупинила будівництво Північного потоку-2.

Швейцарська компанія Allseas зупинила укладання Північного потоку 2. Причиною слугували санкції США, які набрали чинності огдразу після підписання Дональдом Трампом нового оборонного бюджету.

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Компанія очікує необхідні нормативні, технічні та екологічні роз’яснення від американської влади.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, в якому передбачена військова допомога для України в розмірі $300 млн. Також у бюджеті передбаченісанкції проти газопроводів Північний потік – 2 і Турецький потік.