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Масштабна ДТП у США: зіткнулися 69 автомобілів

У штаті Вірджинія в США сталося масштабне ДТП, в яке одночасно потрапили 69 автомобілів.

Масштабна ДТП у США: зіткнулися 69 автомобілів

69 автомобілів зіткнулися на міждержавному шосе 64 в окрузі Йорк в штаті Вірджинія. 51 людина була госпіталізована в чотири місцевих лікарні.

За даними поліції, у деяких постраждалих критичні травми.

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Причина аварії поки невідома, але серед її факторів могли бути туман і ожеледь.

Нагадаємо, у США сталася масова ДТП за участю 28 автомобілів. Внаслідок аварії загинули чотири людини.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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