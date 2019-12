Масштабна ДТП у США: зіткнулися 69 автомобілів

69 автомобілів зіткнулися на міждержавному шосе 64 в окрузі Йорк в штаті Вірджинія. 51 людина була госпіталізована в чотири місцевих лікарні.

За даними поліції, у деяких постраждалих критичні травми.

Причина аварії поки невідома, але серед її факторів могли бути туман і ожеледь.

“Next thing I know I see cars just start piling up on top of each other.” Dozens of people are injured in a 63-vehicle crash on an icy, fog-covered bridge on an interstate in Virginia. https://t.co/7Nn9slRDtM

— The Associated Press (@AP) December 22, 2019