В Ірані визнали Пентагон “терористичною організацією”

Парламент Ірану проголосував за визнання Пентагону і армії США “терористичними організаціями”.

У Меджлісі Ірану відбулося голосування за проект закону про визнання Пентагону і армії США “терористичними організаціями”.

Всі члени парламенту Ірану підтримали таке рішення, через що зазначені організації тепер будуть вважатися “терористичними”.

Текст законопроекту свідчить про те, що “терористами” визнають всіх членів Пентагону і пов’язані з ним установи та організації, які причетні до загибелі генерала Касема Сулеймані.

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Крім того, в іранському парламенті закликали владу виділити €200 млн на підтримку сил Кудс, які є військовим підрозділом спеціального призначення Корпусу вартових Ісламської революції.

Зазначені кошти повинні піти на зміцнення їх обороноздатності.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що вбивство Касема Сулеймані було актом міжнародного тероризму.