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Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп

США швидко та повною мірою дадуть відповідь на агресію Ірану проти американців та американських об’єктів.

Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп

Президент США Дональд Трамп проінформував Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану.

За його словами, таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.

– Ці пости у соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить у якогось громадянина США або в американську ціль, США швидко та повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно, – написав Трамп.

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