Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп

США швидко та повною мірою дадуть відповідь на агресію Ірану проти американців та американських об’єктів.
Президент США Дональд Трамп проінформував Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану.
За його словами, таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.
– Ці пости у соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить у якогось громадянина США або в американську ціль, США швидко та повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно, – написав Трамп.
These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2020 г.
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Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.