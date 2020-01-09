Іран відмовився від пропозиції США про співпрацю

Іран не збирається співпрацювати з США, поки діють американські санкції проти країни.

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що наразі країна не може прийняти пропозицію США про співпрацю.

Він вважає, що зараз такий крок є недоцільним.

За словами Тахт-Раванчі, проблемою на шляху до співпраці країн є санкції, які Сполучені Штати збираються вводити проти Ірану.

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Постпред Ірану додав, що переговори не мають сенсу, поки Вашингтон продовжує “наполягати на ворожості”.

Він також назвав санкції, які планують ввести Сполучені Штати, такими, що суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, під час виступу 8 січня президент США Дональд Трамп заявив, що проти Ірану будуть введені потужні санкції.

Крім того, він сказав про те, що країна повинна припинити підтримку терористів і відмовитися від ядерних амбіцій.