PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Санкції проти Ірану запрацювали і значно посилилися – Трамп

Посилені санкції США проти Ірану вже працюють, заявив американський президент Дональд Трамп.

Санкції проти Ірану запрацювали і значно посилилися – Трамп

Вашингтон вже ввів нові санкції проти Тегерана у зв’язку з ракетним ударом Ірана в бік іракських баз.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, але суть обмежувальних заходів не пояснив.

– Це вже зроблено. Ми посилили їх (санкції. – Ред.). Вони і так були дуже суворі, але тепер вони посилилися значно, – заявив у Білому домі Трамп.

Читайте: Іран відмовився від пропозиції США про співпрацю

Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував дві іракські військові бази, на яких знаходяться військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угрупування ІД.

Після цього Трамп анонсував нові економічні санкції проти Ірану.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Борис Джонсон
Услід за Трюдо Джонсон припустив, що саме Іран збив Boeing 737
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
З’явилося відео потрапляння ракети в авіалайнер МАУ – Bellingcat
Інформація про дзвінок члена екіпажу МАУ своїм родичам – фейк
Інформація про дзвінок члена екіпажу МАУ своїм родичам – фейк
Джастін Трюдо
Український літак МАУ збила іранська ракета – Трюдо
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Іран не міг помилково збити літак МАУ – цивільна авіація
Зеленському повідомили перші деталі розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані
Зеленському повідомили перші деталі розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek
Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних
Катастрофа літака МАУ: Іран обіцяє Україні повний доступ до даних
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка