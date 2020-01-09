Санкції проти Ірану запрацювали і значно посилилися – Трамп

Посилені санкції США проти Ірану вже працюють, заявив американський президент Дональд Трамп.

Вашингтон вже ввів нові санкції проти Тегерана у зв’язку з ракетним ударом Ірана в бік іракських баз.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, але суть обмежувальних заходів не пояснив.

– Це вже зроблено. Ми посилили їх (санкції. – Ред.). Вони і так були дуже суворі, але тепер вони посилилися значно, – заявив у Білому домі Трамп.

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Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував дві іракські військові бази, на яких знаходяться військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угрупування ІД.

Після цього Трамп анонсував нові економічні санкції проти Ірану.