Блумберг готовий витратити $1 млрд, щоб Трамп не виграв на виборах

Мільярдер Майкл Блумберг заявив, що готовий докласти максимум зусиль для того, щоб Дональда Трампа не обрали на пост президента США.

Він не виключив, що може витратити на передвиборну кампанію близько $1 млрд особистих коштів.

Блумберг готовий виділити вказані кошти навіть у тому випадку, якщо він не стане кандидатом від Демократичної партії.

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Якщо це станеться, він готовий дати $1 млрд на передвиборну гонку тому демократу, який виграє праймеріз.

Представник передвиборного штабу Блумберга Кевін Шикі заявив, що мільярдер хоче “вигнати Трампа з Білого дому” і заради цього стане або кандидатом від Демократичної партії, або найважливішим спонсором.

Наразі Блумберг знаходиться на п’ятому місці у рейтингу популярності кандидатів від демократів.

До слова, колишній конгресмен-демократ Джо Сестак вирішив відмовитися від участі у виборах президента США.

Джерело: The New York Times