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Facebook упіймав Росію, Іран і Китай на втручанні у вибори в США – Цукерберг

Марк Цукерберг заявив, що Росія, Іран і Китай намагаються втрутитися у вибори президента США 2020 року.

Марк Цукерберг

Росія, Іран і Китай намагаються втрутитися у вибори президента США 2020 року.

Про це заявив засновник Facebook Марк Цукерберг.

За його словами, ці країни використовують дедалі витонченіші тактики для втручання у вибори.

Цукерберг розповів, що співробітники компанії вже зірвали декілька спроб розгорнути цілі кампанії, покликані маніпулювати настроями і вибором американських громадян.

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– Виявлені нами мережі акаунтів сигналізують, що ці держави мають намір проявити активність під час майбутніх виборів, – заявив Цукерберг.

Нагадаємо, США ввели новий пакет санкцій проти Росії через спробу втрутитися у проміжні вибори в 2018 році.

Джерело: NBC News

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