PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Пентагон не підтвердив, що Сулеймані готував напади на посольства

Міністр оборони США Марк Еспер не підтвердив слова Дональда Трампа про те, що іранський генерал Касем Сулеймані планував напади на чотири посольства Сполучених Штатів.

– Президент ніколи не говорив, що має розвідувальні дані з приводу чотирьох посольств, – сказав він.

Проте він додав, що поділяє думку Трампа про те, що Сулеймані становив загрозу для деяких посольств.

– Я вірю у те, що сказав президент стосовно чотирьох посольств, – зазначив Еспер.

Читайте: Іран більше не мститиметься США за Сулеймані

Якщо опиратися на дані розвідки, то Еспер сказав, що не бачив конкретної загрози щодо установ дипломатичних місій.

– Президент вважав, що Сулеймані готує напад, але у своїх промовах він не цитував розвідку, однак я вважаю, що загроза таки була, тому ми й посилили охорону своїх відомств в Ірані та Іраку, – пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка