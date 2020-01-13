Пентагон не підтвердив, що Сулеймані готував напади на посольства

Міністр оборони США Марк Еспер не підтвердив слова Дональда Трампа про те, що іранський генерал Касем Сулеймані планував напади на чотири посольства Сполучених Штатів.
– Президент ніколи не говорив, що має розвідувальні дані з приводу чотирьох посольств, – сказав він.
Проте він додав, що поділяє думку Трампа про те, що Сулеймані становив загрозу для деяких посольств.
– Я вірю у те, що сказав президент стосовно чотирьох посольств, – зазначив Еспер.
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Якщо опиратися на дані розвідки, то Еспер сказав, що не бачив конкретної загрози щодо установ дипломатичних місій.
– Президент вважав, що Сулеймані готує напад, але у своїх промовах він не цитував розвідку, однак я вважаю, що загроза таки була, тому ми й посилили охорону своїх відомств в Ірані та Іраку, – пояснив міністр оборони.
Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.