Помпео закликав покарати винних у нападі на авіабазу в Іраку

Держсекретар США Майк Помпео закликав покарати винних в нападі на авіабазу на Балад.

Він підкреслив, що триваючі порушення суверенітету Іраку групами, не лояльними іракському уряду, повинні бути припинені.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020