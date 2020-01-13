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Помпео закликав покарати винних у нападі на авіабазу в Іраку

Держсекретар США Майк Помпео закликав покарати винних в нападі на авіабазу на Балад.

– Обурений повідомленнями про черговий ракетний обстріл іракської авіабази. Я молюся за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у цьому нападі на іракський народ, – написав він.

Він підкреслив, що триваючі порушення суверенітету Іраку групами, не лояльними іракському уряду, повинні бути припинені.

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Нагадаємо, 12 січня, чотири людини були поранені під час атаки на авіабазу Балад на півночі Іраку, де розміщуються американські війська.

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