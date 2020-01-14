PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Японії стався потужний землетрус

14 січня Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 5,0.

Перші підземні поштовхи відчули жителі префектур Тотігі, Тіба і Фукусіма.

Читайте: У Туркменістані стався землетрус майже у п’ять балів

Епіцентр землетрусу виявився поблизу Токіо, в сусідній префектурі Ібаракі. За попередніми даними, постраждалих немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

Відзначимо, в 2011 році в Японії стався найсильніший в історії країни землетрус магнітудою 6,6. В результаті події загинули 15 896 осіб, ще 2 536 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше Факти ICTV писали, що в Албанії стався землетрус магнітудою 4,2.

Джерело: Kyodo News

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка