14 січня Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 5,0.
Перші підземні поштовхи відчули жителі префектур Тотігі, Тіба і Фукусіма.
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Епіцентр землетрусу виявився поблизу Токіо, в сусідній префектурі Ібаракі. За попередніми даними, постраждалих немає. Загроза цунамі не оголошувалася.
Відзначимо, в 2011 році в Японії стався найсильніший в історії країни землетрус магнітудою 6,6. В результаті події загинули 15 896 осіб, ще 2 536 людей вважаються зниклими безвісти.
Раніше Факти ICTV писали, що в Албанії стався землетрус магнітудою 4,2.
Джерело: Kyodo News
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