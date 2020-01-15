Кількість жертв лавин, викликаних сильним снігопадом, у Гімалаях зросла до 70 осіб.
Лавини вбили 55 осіб в керованому Пакистаном Кашмірі, а 15 людей загинули в сусідньому Афганістані.
Сильні снігопади у регіоні тривають з неділі, за даними метеорологів, в наступні дні очікується ще більше снігу.
Через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб / 4 фотографии
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14 січня, міністр з управління надзвичайними ситуаціями в Кашмірі Ахмад Раза Кадрі заявив, що оголосив надзвичайний стан в постраждалих районах.
– Рятувальники стикаються з труднощами в досягненні постраждалих сіл, – сказав він.
Раніше у Республіці Алтай група з дев’яти новосибірських туристів потрапила під лавину на Південно-Чуйському хребті.
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