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Факти / Світ

Через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб

Кількість жертв лавин, викликаних сильним снігопадом, у Гімалаях зросла до 70 осіб.

Лавини вбили 55 осіб в керованому Пакистаном Кашмірі, а 15 людей загинули в сусідньому Афганістані.

Сильні снігопади у регіоні тривають з неділі, за даними метеорологів, в наступні дні очікується ще більше снігу.

Через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб / 4 фотографии

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14 січня, міністр з управління надзвичайними ситуаціями в Кашмірі Ахмад Раза Кадрі заявив, що оголосив надзвичайний стан в постраждалих районах.

– Рятувальники стикаються з труднощами в досягненні постраждалих сіл, – сказав він.

Раніше у Республіці Алтай група з дев’яти новосибірських туристів потрапила під лавину на Південно-Чуйському хребті.

Джерело: AP

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