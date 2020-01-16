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Факти / Світ

Білий дім незаконно заморозив допомогу Україні – Офіс урядової підзвітності США

Білий дім порушив закон США Про контроль затримок, коли минулого літа ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні.

Бо, відповідно до закону, президент не може проігнорувати рішення Конгресу про виділення коштів. Для того, щоб утриматись від виділення коштів або спрямувати їх на інші потреби, необхідна згода Конгресу.

Тоді юристи Служби управління та бюджету Білого дому пояснювали затримку необхідністю витрачення коштів так, щоб це не суперечило міжнародній політиці, яку впроваджує президент.

Читайте: Трампа переконували не заморожувати допомогу Україні – NYT

Тепер Офіс урядової підзвітності США, який підпорядковується Конгресу, перевіряє ефективність управління державними коштами.

Рішення Офісу може підтримати аргументи демократів у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

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