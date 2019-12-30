Трампа переконували не заморожувати допомогу Україні – NYT

Оточення президента США Дональда Трампа переконувало його не заморожувати допомогу Україні в інтересах країни.

Державний секретар США Майк Помпео, екс-радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон і міністр оборони Марк Еспер безуспішно переконували Дональда Трампа не затримувати надання військової допомоги Україні. Про йдеться в статті видання The New York Times після заморожування допомоги Україні: 84 дні конфлікту і розгубленості.

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На думку оточення Трампа, це суперечило американським інтересам і опозиція його рішенню була “набагато сильніше, ніж про це було відомо раніше”.

– В кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майка Помпео і Джона Болтона, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося. Вони намагалися переконати його, що надання допомоги – в інтересах США, але безуспішно, – йдеться в статті.

Рішення викликало “хвилю шоку” в Білому домі і в Міністерстві оборони, а також серйозні суперечки всередині адміністрації.

Ключову роль у виконанні вимог Трампа зіграв в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвейні.

Нагадаємо, Пентагон зобов’язали надати документи про затримання допомоги України. Через місяць співробітники Держдепартаменту прийшли до висновку, що Білий дім і глава США Дональд Трамп не володіють повноваженнями заморозити виділення коштів у розмірі приблизно $140 млн.