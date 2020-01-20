Пологовий туризм під питанням. США хочуть скасувати громадянство для новонароджених

Адміністрація президента США планує опублікувати закон, який регламентує зміну принципу, що дозволяє будь-якій людині, що народилася в США, отримати громадянство цієї країни.

В результаті Держдепартамент США матиме можливість відмовляти іноземцям в отриманні короткострокових туристичних і ділових віз (категорії B). У випадку, якщо вони будуть мати підстави думати, що ті їдуть в США, заради автоматичного громадянства для новонародженого.

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Пологовим туризмом в США найчастіше користуються громадяни Китаю, Росії та Нігерії, проте подібною практикою часто користуються й українські селебріті.

До слова, Факти ICTV вже детально розповідали про знаменитостей, які їздили народжувати в США. Так, другу дитину Світлана Лобода народила в елітній Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі. У цій же клініці в квітні 2017 року Анна Седокова народила сина. За VIP-пологи співачка виклала трохи більше $22 тис.

Джерело: Аxios