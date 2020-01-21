Імпічмент Трампу – у Сенаті почався судовий процес (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Сенаті проходить судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

На першому засіданні лідер республіканців Сенату Мітч Макконнелл зачитав регламент судового розгляду.

За словами ці правила схожі на ті, за якими проходив процес імпічменту Білла Клінтона в 1999 році. Також Макконнелл сенаторів проголосувати за них.

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16 січня в Сенаті офіційно оголосили статті звинувачень на адресу президента Дональда Трампа: зловживання президентською владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу щодо імпічменту.

Варто додати, що більшість в американському Сенаті належить республіканцям. До слова, Трамп також – республіканець.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що статті, за якими почався процес імпічменту, потрібно зняти з розгляду і завершити судовий розгляд справи.