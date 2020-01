Імпічмент Трампа: Парнаса вигнали зі слухань справи

Лідер Демократичної партії США у Сенаті Чак Шумер запросив на слухання у справі щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа бізнесмена Лева Парнаса.

Проте згодом охорона вивела його із залу засідань.

Сенатор додав, що Парнас носить електронний браслет, оскільки його підозрюють у скоєнні серйозних злочинів.

Scenes from the impeachment trial: Schumer invited Lev Parnas to be his personal guest today at the trial. Minutes ago, Parnas was ejected from the gallery…because he’s wearing an ankle bracelet mandated bc he’s a criminal defendant accused of serious felonies! #CantMakeItUp

— Ted Cruz (@tedcruz) January 29, 2020