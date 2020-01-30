Імпічмент Трампа: Парнаса вигнали зі слухань справи

Лідер Демократичної партії США у Сенаті Чак Шумер запросив на слухання у справі щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа бізнесмена Лева Парнаса.

Проте згодом охорона вивела його із залу засідань.

– Сцена із судового процесу щодо імпічменту: Сенатор Шумер запросив Лева Парнаса бути його особистим гостем сьогодні на суді. Кілька хвилин тому Парнаса вивели з галереї… тому що він носить браслет на щиколотці, – повідомив сенатор-республіканець Тед Круз.

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Сенатор додав, що Парнас носить електронний браслет, оскільки його підозрюють у скоєнні серйозних злочинів.

Scenes from the impeachment trial: Schumer invited Lev Parnas to be his personal guest today at the trial. Minutes ago, Parnas was ejected from the gallery…because he’s wearing an ankle bracelet mandated bc he’s a criminal defendant accused of serious felonies! #CantMakeItUp — Ted Cruz (@tedcruz) January 29, 2020

До слова, Сенату надали докази у справі про імпічмент Дональда Трампа, які свідчать про те, що глава США не чинив тиск на Україну.

З них випливає, що американський президент не намагався змусити Україну почати розслідування проти екс-віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Джерело: Ted Cruz