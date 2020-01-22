Імпічмент Трампа: Сенат США схвалив правила суду

Контрольований республіканцями Сенат США вранці в середу, 22 січня, затвердив правила суду у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

За запропоновані лідером республіканської більшості Мітчем Макконнеллом правила проголосували 53 сенатори, проти виступили 43.

При цьому були відкинуті спроби демократів отримати докази і забезпечити заслуховування свідків.

Згідно з правилами, демократам із Палати представників дається 24 години на надання аргументів на користь провини Трампа. Цей час вони можуть розділити на три дні.

Після виступу демократів на свій захист стане Трамп та його юристи. У них також буде на це 24 години.

Потім у сенаторів буде 16 годин, щоб усно опитати представників захисту та обвинувачення.

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Додаткові 4 години виділять на дискусію між обвинуваченням і захистом, а також між сенаторами. У сторін буде можливість вимагати надати їм нові документи або викликати на допит нових свідків.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США 230 голосами підтримала рішення про імпічмент Трампа.

Джерело: Telegraph