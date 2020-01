Японський мільярдер передумав шукати дівчину для подорожі навколо Місяця

Японський мільярдер Юсаку Маедзава не буде шукати собі дівчину для космічної подорожі навколо Місяця за допомогою телешоу.

За словами мільярдера, на це у нього є особисті причини. Про це він написав у своєму Twitter.

Читайте: Мільярдери багатші за понад 60% населення світу – Oxfam

Також він зізнався, що кається через те, що 27 тис. жінок витратили свій дорогоцінний час на подачу заявки дарма.

Маедзава зазначив, що розуміє розчарування багатьох людей в ньому, але щиро шкодує.

Про бажання знайти дівчину для космічної подорожі навколо Місяця за допомогою телешоу мільярдер заявив в січні. Маедзава сказав, що почуття самотності його долає і думає він тільки про одне – про бажання любити жінку.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020