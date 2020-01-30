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Факти / Світ

Японський мільярдер передумав шукати дівчину для подорожі навколо Місяця

Японський мільярдер Юсаку Маедзава не буде шукати собі дівчину для космічної подорожі навколо Місяця за допомогою телешоу.

Юсаку Маэдзава

За словами мільярдера, на це у нього є особисті причини. Про це він написав у своєму Twitter.

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Також він зізнався, що кається через те, що 27 тис. жінок витратили свій дорогоцінний час на подачу заявки дарма.

Маедзава зазначив, що розуміє розчарування багатьох людей в ньому, але щиро шкодує.

Про бажання знайти дівчину для космічної подорожі навколо Місяця за допомогою телешоу мільярдер заявив в січні. Маедзава сказав, що почуття самотності його долає і думає він тільки про одне – про бажання любити жінку.


Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Еністон поцілувала ведучу у губи в ефірі телешоу.

Фото: Yousuck2020

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