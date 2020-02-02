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Факти / Світ / Росія

У Росії обвалився дах кафе – є жертви

У Новосибірську обрушився дах кафе. В результаті одна людина загинула і четверо постраждали.

Покрівля обрушилася в одноповерховій будівлі, яку було прибудовано до кафе і використовувалась як роздягальня.

Площа обвалення склала 240 квадратних метрів. У МНС вважають причиною події скупчення снігу.

 

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Этой ночью в Академгородке под тяжестью снега обрушилась крыша кафе. Под завалами оказались несколько человек. Один погиб, ещё двое — в тяжёлом состоянии в больнице. Фото Александра Ощепкова, НГС

Допис, поширений НГС (Новосибирск) (@ngs_news)

Читайте: У хостелі в РФ п’ятеро людей загинули через прорив труби з окропом

Під час обвалення в будівлі кафе проходила вечірка. 190 осіб, які перебували в межах, встигли евакуюватися до приїзду рятувальників.

Порушено кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Раніше у Петербурзі під час демонтажу спорткомплексу впав дах.

Джерело: Медуза

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