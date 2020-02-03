Теракт у Лондоні: ІДІЛ взяв відповідальність за різанину

Терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за кривавий напад у Лондоні.
Про те, що 20-річний Судеш Амман діяв за наказом терористів повідомило наближене до організації інформаційне агентство Amaq.
В ІДІЛ заявили, що їхній боєць влаштував різанину на шосе Стрітгем у відповідь на заклики здійснювати атаки проти бойовиків з боку країн коаліції.
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Жодних доказів цим заявам надано не було.
Нагадаємо, 2 лютого на півдні Лондона стався теракт, під час якого озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Внаслідок теракту госпіталізували трьох осіб. Нападника застрелили поліцейські.
Джерело: The Sun
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