Теракт у Лондоні: ІДІЛ взяв відповідальність за різанину

Терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за кривавий напад у Лондоні.

Про те, що 20-річний Судеш Амман діяв за наказом терористів повідомило наближене до організації інформаційне агентство Amaq.

В ІДІЛ заявили, що їхній боєць влаштував різанину на шосе Стрітгем у відповідь на заклики здійснювати атаки проти бойовиків з боку країн коаліції.

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Жодних доказів цим заявам надано не було.

Нагадаємо, 2 лютого на півдні Лондона стався теракт, під час якого озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Внаслідок теракту госпіталізували трьох осіб. Нападника застрелили поліцейські.

Джерело: The Sun