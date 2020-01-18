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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у США: вбито чотирьох осіб, одну поранено

Стрілок вбив чотирьох людей в американському місті Грантсвілл (штат Юта), ще одну поранив.

Поліція штату вже затримала підозрюваного в стрілянині.

Правоохоронці впевнені, що стрілок був один, тому більше немає жодної загрози для місцевого населення.

Читайте: Стрілянина в Чикаго: невідомий відкрив вогонь по людям в парку

Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо, у грудні 2019 року через суперечку на вечірці в американському Чикаго сталася стрілянина. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали 13 осіб у віці 16-48 років.

Джерело: CNN

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