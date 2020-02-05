У Туреччині лавина знесла мікроавтобус в прірву – є жертви

Лавина частково накрила снігоприбиральну машину і знесла мікроавтобус. Він впав з 40-метрового обриву.
В результаті п’ятеро людей загинули, ще семеро отримали травми.
Як розповів губернатор провінції Ван Мехмет Емін Більмез, водій снігоприбиральної техніки встиг вистрибнути з кабіни і викликав рятувальників.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste bulunan 2 kişi daha kurtarıldıhttps://t.co/6kD1YV1qIp pic.twitter.com/PGke1fJYEx
— NTV (@ntv) February 4, 2020
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Рятувальникам вдалося дістатися транспортного засобу, що впав, і витягти постраждалих і тіла загиблих.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб.
Джерело: NTV