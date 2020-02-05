У Туреччині лавина знесла мікроавтобус в прірву – є жертви

Лавина частково накрила снігоприбиральну машину і знесла мікроавтобус. Він впав з 40-метрового обриву.

В результаті п’ятеро людей загинули, ще семеро отримали травми.

Як розповів губернатор провінції Ван Мехмет Емін Більмез, водій снігоприбиральної техніки встиг вистрибнути з кабіни і викликав рятувальників.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüste bulunan 2 kişi daha kurtarıldıhttps://t.co/6kD1YV1qIp pic.twitter.com/PGke1fJYEx — NTV (@ntv) February 4, 2020

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Рятувальникам вдалося дістатися транспортного засобу, що впав, і витягти постраждалих і тіла загиблих.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб.

Джерело: NTV