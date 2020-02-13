Плюнув в піцу та віддав замовлення: в Туреччині кур’єру дали два роки в’язниці

У Туреччині засудили кур’єра за те, що він плюнув в піцу перш ніж віддати її клієнту.

Інцидент стався в місті Ескішехір в 2017 році. Випадок зафіксували камери спостереження.

На кадрах було видно, як чоловік плює в піцу та знімає це на відео. Його мотив не відомий.

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Кур’єр все заперечував, пояснивши це тим, що він просто подивився на стан піци.

Його засудили до двох років і шести місяців позбавлення волі за створення загрози життю за допомогою отруєння їжі або її псування, або псування товарів зі створенням загрози для здоров’я клієнта.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві троє чоловіків забрали у кур’єра піцу та виставили його за двері.

Джерело: Courthouse News Service