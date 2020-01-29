У Києві троє чоловіків забрали у кур’єра піцу та виставили його за двері

29 січня у поліцію звернувся кур’єр однієї зі столичних служб доставки.
Заявник повідомив, що він привіз замовлення на вулицю Амвросія Бучми, але з квартири вийшли троє чоловіків, забрали їжу та зачинили двері, не оплативши замовлення.
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Поліцейські приїхали за викликом, але мешканці квартири повідомили, що бачать кур’єра вперше.
На місці були залишки замовлення та коробки з фірмовими логотипами.
Наразі встановлюються обставини події.
Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом чоловік вкрав у школяра портфель з підручниками.
Фото: Патрульна поліція
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