США не будуть затримувати військову допомогу Україні

В Адміністрації президента США Дональда Трампа очікують, що нових затримок в наданні військової допомоги Україні не буде.

Виконувач обов’язків директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому Расселл Воут, повідомив, що не очікує виникнення проблем з наданням допомоги.

– Я нічого не очікую щодо цього, – акцентує Воут.

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Замороження допомоги Києву стало центральним питанням у скандалі, який призвів до запуску процедури імпічменту президента США.

До слова, Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в тому, що вона також затримувала військову допомогу Україні.